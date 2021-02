Dani Alves dal San Paolo al San Lorenzo? Il brasiliano smentisce seccamente sui social

Dani Alves al San Lorenzo? Nemmeno per idea. La notizia, che stava facendo parecchio rumore in Argentina, è stata smentita addirittura dal diretto interessato. Il portale di notizie sportive Podio Tv ha pubblicato ieri una foto del difensore brasiliano, seguita da un commento in cui scriveva: "Il presidente Marcelo Tinelli avrebbe ricevuto una telefonata questo fine settimana dal Brasile, in cui gli hanno proposto Dani Alves, giocatore del San Paolo, che potrebbe accettare di dimezzare lo stipendio pur di giocare con il suo club". A quel punto, l'ex Juventus e Barcellona ha commentato seccamente la notizia con un eloquente "NO!". Nessun cambiamento in vista, quindi. A quasi 38 anni, Dani Alves non pensa di lasciare il Brasile.