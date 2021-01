Dani Alves infiamma i social con una foto di Siviglia: "Il bravo figlio torna sempre a casa"

Dani Alves torna al Siviglia? L'ex Juventus, oggi al San Paolo, ha infiammato i social e le testate giornalistiche spagnole con un enigmatico messaggio su Twitter. "Come recita il detto, il bravo figliolo torna sempre a casa", ha scritto il brasiliano come didascalia di una sua foto scattata proprio ai tempi dei biancorossi. È bene precisare che questo possibile indizio di mercato non ha ancora trovato conferme ufficiali, ma a Siviglia i tifosi hanno già fatto capire che accoglierebbero a braccia aperte il campione 37enne. Alves, d'altronde, è sbocciato proprio tra le fila dei nervionenses di Monchi prima del grande salto al Barcellona, lasciando in Andalusia fantastici ricordi (e una maxi-plusvalenza).