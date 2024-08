Ufficiale Dani Gomez al Valencia: arriva in prestito, con diritto di riscatto, dal Levante

Si concretizza la trattativa tra Levante e Valencia per Dani Gomez, che va a rafforzare i Taronges in prestito: "Il Levante UD e il Valencia CF hanno raggiunto un accordo per il prestito di Dani Gómez fino alla fine della stagione, con un'opzione di acquisto da parte dell'entità valenciana. Levante UD riceverà un compenso finanziario per questo trasferimento".

L'attaccante del Real è arrivato al club dell'Orriols nella stagione 2020/2021 in Prima Divisione. Due anni dopo, il giocatore è andato in prestito all'RCD Espanyol ed è tornato al Granota la scorsa stagione. Precisamente, il 13 aprile di quest'anno, Dani Gómez è entrato a far parte del ristretto gruppo di giocatori che hanno giocato più di 100 partite con la maglia del Levante. L'attaccante ha partecipato a 105 partite ufficiali (62 in Prima Divisione, 34 in Seconda Divisione e 9 nella Copa SM El Rey) e ha trovato la rete in 16 occasioni.