Dante pronto a tornare al Bayern Monaco, ma da allenatore: guiderà l'Under 23
A 42 anni, Dante si appresta a vivere gli ultimi mesi della sua straordinaria carriera da calciatore professionista. Il difensore brasiliano ha infatti annunciato che appenderà gli scarpini al chiodo al termine del campionato, con l'obiettivo prioritario di chiudere in bellezza salvando il suo Nizza, attualmente impegnato in una difficile lotta per non retrocedere in Ligue 1. Una volta conclusa l'avventura sul campo, per l'ex centrale inizierà immediatamente un nuovo capitolo professionale nel mondo del calcio.
Dante assumerà la guida tecnica della formazione Under 23
Il suo futuro, come ipotizzato ormai da diversi mesi, sarà in panchina. Secondo quanto riportato da Sky Germany, l'accordo per la sua riconversione sarebbe già stato blindato con un ritorno romantico quanto prestigioso: il brasiliano tornerà infatti al Bayern Monaco, club con cui ha vinto tutto da giocatore. A partire dalla prossima stagione, Dante assumerà la guida tecnica della formazione Under 23 dei bavaresi, prendendo ufficialmente il posto di Holger Seitz.
Dante Bonfim Costa Santos, ha vissuto per tre anni lo spogliatoio bavarese: per lui altrettanti titoli tedeschi, più due coppe di Germania e la Champions League 2012-2013. Dopo aver vinto anche il Mondiale per club, scelse di lasciare la Baviera per ritagliarsi un ruolo più importante al Wolfsburg.
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