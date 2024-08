Ufficiale DC United, c'è il rinnovo per il centravanti Benteke: annuale con opzione

Il DC United ha firmato un'estensione del contratto fino al 2025 con un'opzione per il 2026 con l'attaccante Christian Benteke, due volte All-Star della MLS.

Benteke è entrato a far parte del DC United il 5 agosto 2022 dopo aver trascorso 10 stagioni nella Premier League inglese con Aston Villa, Liverpool e Crystal Palace dal 2012 al 2022. In 280 presenze in Premier League, l'attaccante belga ha segnato 86 gol e registrato 23 assist. Benteke ha fatto il suo debutto per i Black-and-Red il 31 agosto 2022 in una vittoria per 2-1 contro il New York City FC. In seguito ha segnato il suo primo gol per il club il 18 settembre 2022 contro l'Inter Miami CF all'Audi Field. La successiva stagione 2023, è sceso in campo in 34 partite (34 da titolare), segnando 14 gol con quattro assist in tutte le competizioni e guidando la Major League Soccer nei tiri aerei vinti con 241.

Benteke si è anche classificato tra i primi 10 giocatori della MLS per tiri totali (106), tiri in porta (37) e gol (14). Ciò gli è valso alla fine una selezione MLS-All Star del 2023 nella sua prima stagione completa con il DC United.