De Boer sprona gli attaccanti e si affida a van Nistelrooy: "Con Gibilterra almeno 5 gol"

vedi letture

Frank de Boer, CT dell'Olanda, ha parlato alla vigilia della sfida contro Gibilterra, spronando i suoi attaccanti: “Dobbiamo assicurarci di mantenere un ritmo elevato durante la partita. Non si deve permettere a Gibilterra di respirare. Dobbiamo segnare almeno 5 gol, di più se possibile. Ruud van Nistelrooy (nuovo collaboratore e allenatore degli attaccanti, ndr) ha molta esperienza e ha parlato molto con gli attaccanti, in modo che possano fare ancora meglio in determinate situazioni. Il suo compito è dare loro consigli. Per noi è un vero valore aggiunto".