Ufficiale Der Zakarian è il nuovo allenatore del Nantes: è la terza volta che guida i canarini

Era nell'aria ormai da ore e adesso c'è anche il timbro dell'ufficialità. Dopo aver completato la definizione dell'intero staff tecnico, il Nantes ha annunciato il ritorno sulla panchina di Michel Der Zakarian. Per il tecnico 63enne si tratta del terzo capitolo della sua carriera alla guida dei Canarini, con un obiettivo chiaro e categorico: trascinare immediatamente il club alla riconquista della Ligue 1.

"A seguito dell'addio di Vahid Halilhodžić, il FC Nantes affida la guida della prima squadra a Michel Der Zakarian, volto storico e ben noto ai sostenitori gialloverdi, con un contratto della durata di due anni. Der Zakarian sarà supportato dai suoi due storici vice, David Bechkoura e Vitorino Hilton. Jean-Marc Branger supervisionerà l'area performance, mentre Romain Faure assumerà l'incarico di nuovo preparatore atletico. Confermati nei rispettivi ruoli Faouzi Amza, come allenatore dei portieri, e Robin Freneau nel ruolo di video analista", si legge nella nota ufficiale diramata dal club transalpino.