Ufficiale Montpellier, il presidente Nicollin esonera Der Zakarian in tv dopo lo 0-5 col Marsiglia

La 200esima partita alla guida del Montpellier ha avuto un sapore particolarmente amaro per Michel Der Zakarian. Travolto dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, e ultimo in classifica con soli 4 punti conquistati in 8 giornate, il club ha deciso di esonerare il 61enne allenatore franco-armeno. È stato proprio Laurent Nicollin, il presidente, a comunicargli nello spogliatoio una decisione presa “tutt'altro che allegramente” , senza “avere programmato né anticipato nulla per il futuro” .

"Ho preso l'iniziativa di esonerare Michel questa domenica sera, ma ho un pensiero per lui. Considerando la prestazione e l'atteggiamento della squadra in questa serata, ho preso questa decisione molto difficile. Michel è una persona che apprezzo molto, ma la cosa più importante è il club. Spero che avremo una reazione rapida adesso, anche se potrei sbagliarmi. Vi assicuro che il nuovo allenatore non sarò io, ma non ho ancora deciso", ha detto in diretta tv al termine della partita.

"È una sconfitta collettiva, non è solo colpa dell'allenatore. Siamo sprofondati a terra... Adesso dovremo muoverci e vincere senza usare parole al vento come capita troppo spesso. Michel ci ha salvato l'anno scorso, ma senza risultati è più facile cambiare un allenatore che 25 giocatori ", ha concluso Nicollin, consapevole della crudeltà della sua decisione.