Ufficiale Il Caen di Mbappé ultimo in Ligue 2: Der Zakarian allenatore per tentare il miracolo

vedi letture

Il Caen naviga in cattive acque e solo un miracolo può salvare dalla retrocessione in terza serie il club di cui è proprietaria la famiglia Mbappé. Undici punti di distanza dal quartultimo posto e dieci dal terzultimo, quello che garantirebbe almeno il playout, e un filotto di sconfitte consecutive davvero spaventoso: risultati che hanno portato all'esonero del portoghese Baltazar. Al suo posto arriva un tecnico di grande esperienza come Michel Der Zakarian, che era stato licenziato a ottobre dal Montpellier dopo lo 0-5 contro l'Olympique Marsiglia.

"Lo Stade Malherbe Caen annuncia la nomina di Michel Der Zakarian ad allenatore della prima squadra. Assumerà il suo incarico con la missione di rivitalizzare il gruppo e di raccogliere la sfida di restare in Ligue 2. Sarà accompagnato da David Bechkoura come assistente. Con una solida esperienza in Ligue 1 e Ligue 2 , Michel Der Zakarian ha allenato in particolare l'FC Nantes, il Montpellier HSC, il Clermont Foot, lo Stade de Reims e lo Stade Brestois 29 .

Il club dà un caloroso benvenuto a Michel Der Zakarian e al suo vice , convinto che le loro esperienze e la loro passione per il calcio contribuiranno a condurre la squadra verso giorni migliori".