Di Maria, ritorno stellare col Rosario: entra e fa un assist da urlo. Con ovazione dei tifosi

Il Fideo si è lasciato alle spalle alcuni problemi muscolari ed è riapparso davanti ai tifosi del Rosario Central contro il Banfield da assoluto campione. Gli avversari avevano chiuso il primo tempo in vantaggio e le Canallas non riuscivano a riaprire la gara, finché è entrato Angel Di Maria: tornato in campo dopo aver regalato la vittoria nel derby contro il Newell's Old Boys, ha saltato poi la partita successiva contro l'Argentinos per un sovraccarico muscolare all'adduttore sinistro.

Subentrato al 61', ha stravolto immediatamente la gara e rotto gli equilibri. In tre minuti l'ex Juventus e Real Madrid ha preso palla a metà campo e ha pennellato un cross preciso per due compagni pronti a battere a rete. Alla fine è arrivato l'autogol del difensore Santiago López García per l'1-1. Poi ha seminato il panico in area dopo un doppio dribbling di classe sopraffina e tiro di destro intercettato dalla mano di Ignacio Abraham, ritenuta attaccata al corpo e quindi non punibile da rigore. Non per il Fideo, che si è lamentato all'indirizzo dell'arbitro Lamolina.

Il momento decisivo per il sorpasso è arrivato al minuto 83. Finta per il cross e tocco morbido improvviso per Campaz alle spalle della difesa: il compagno del Rosario si è tuffato di testa e firmato il gol del sorpasso e il 2-1 definitivo. Assist per Di Maria che ha riservato una standing ovation tutta per lui, per un ritorno in campo da MVP. E il rosarino di 38 anni a prendersi l'abbraccio e l'affetto della sua gente.