Di Maria e un cuore diviso a metà: "Benfica o Real Madrid? Davvero impossibile scegliere"

Angel Di Maria vivrà con sentimenti contrastanti la sfida di domani tra Benfica e Real Madrid, valida per l’ultima giornata della fase campionato della Champions League. L’esterno argentino, oggi al Rosario Central, ha confessato di non riuscire a tifare per una sola squadra, legato com’è in modo profondo a entrambe le realtà. In un’intervista concessa al quotidiano spagnolo As, il Fideo è stato chiaro: "Sono stato felice in tutti e due i posti, non posso scegliere".

Un’affermazione che riassume una carriera segnata da tappe fondamentali proprio a Lisbona e a Madrid. Di María ha infatti vestito la maglia del Benfica in due diverse parentesi, ma tra un’esperienza e l’altra ha scritto alcune delle pagine più importanti della sua carriera con il Real Madrid, club che ha rappresentato dal 2010 al 2014, vincendo tutto e affermandosi a livello mondiale. È nella capitale spagnola che l’argentino ha incrociato anche José Mourinho, figura che ricorda con grande stima: "Mourinho è il numero uno, sia come allenatore che come persona", ha sottolineato senza esitazioni.

A 37 anni, Di Maria segue con attenzione anche l’attualità dei Blancos e non nasconde la propria fiducia nel nuovo corso tecnico. In particolare, ha speso parole positive per Álvaro Arbeloa, oggi alla guida della squadra, con cui ha condiviso lo spogliatoio da calciatore: "Credo che per lui andrà tutto bene", ha ribadito, mostrando piena convinzione nelle sue capacità.