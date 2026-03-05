Rosario, timore per Di Maria (in gol) contro il Newell's: "Dolore molto forte all'adduttore"

Dopo quella che è stata la sua grande prestazione nel Clásico con tanto di gol, Angel Di María preoccupa il Rosario Central. Infatti, sebbene non sia stato emesso un bollettino medico ufficiale, il fuoriclasse rosarino ex Juventus ha riportato un infortunio ed è in dubbio per i prossimi impegni. Secondo quanto rivelato da TyC Sports, il Fideo avrebbe accusato uno stiramento all'adduttore della gamba sinistra, conseguenza di un fastidio con cui aveva già giocato contro il Newell's e per il quale avrebbe riposato in qualsiasi altra situazione.

Vista l'importanza della partita, invece, Di Maria ha stretto i denti ed è sceso in campo, firmando appunto il gol in apertura ma il problema fisico accusato ora è da valutare in casa Rosario Central. Fortunatamente per la squadra di Jorge Almirón, la sosta del calcio argentino evita che l'ex Real Madrid salti una partita nell'immediato. In seguito alla rete siglata contro la Lepra, intanto, è stato sostituito nell'arco di cinque minuti con Campaz.

Al termine della partita, il Fideo ha ammesso di essersi trascinato dietro dei guai fisici per tutto l'incontro, non riuscendo nemmeno a incaricarsi dei calci piazzati: "Ieri ho sentito un fastidio all'adduttore, il dottore ha detto che non c'era rottura, ma il dolore c'era ed era molto forte", le parole riprese dal media argentino. "Per questo abbiamo deciso che qualcun altro calciasse le palle da fermo. Ero convinto che un'occasione mi sarebbe capitata e grazie a Dio è andata così. L'unico modo per calciare senza che mi facesse male era colpire al volo".