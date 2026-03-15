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Rientro lampo, un immenso Di Maria trascina il Rosario: "È stata dura". E ride per l'Argentina

Rientro lampo, un immenso Di Maria trascina il Rosario: "È stata dura". E ride per l'ArgentinaTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Che Angel Di Maria, al netto dei 38 anni, sia un campione senza tempo è arcinoto nel mondo del calcio. Ma al suo ritorno in campo dopo un turno di riposo per risolvere qualche fastidio muscolare di troppo, il Rosario Central ha ingranato una marcia superiore e ribaltato completamente il match contro il Banfield. Sotto 0-1, le Canallas trainate dal Fideo hanno vinto 2-1 al 'Gigante de Arroyito' di fronte alla propria gente e l'ex Juventus si è guadagnato l'ovazione di tutto lo stadio per l'assist decisivo per il gol vittoria e nel complesso una partita straripante.

Eletto MVP della gara nel trionfo sul Banfield, a Di Maria è stato chiesto un parere su un possibile ritorno in Nazionale, sebbene il ritiro deciso. Alla domanda se pensasse che il CT Lionel Scaloni seguisse le sue partite, ha risposto con ironia: "Credo che Leo faccia zapping in Europa, qui non lo fa, quindi stiamo bene così, tranquilli".

Riguardo alle sue condizioni, invece, ha spiegato: "È stata dura, sentivo ancora un po' di fastidio ma avevo bisogno di entrare in campo. Sono felice di essere tornato, in casa stavamo facendo fatica a fare i tre punti nonostante un buon primo tempo. Dopo il loro gol c'era un po' di mormorio nello stadio, ma siamo stati bravi a ribaltarla", la conclusione del 38enne ai microfoni di Diario Deportivo Olé.

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