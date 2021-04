Dichiarazioni contro migranti e LGBTQI. Il preparatore dei portieri dell’Hertha a rapporto dal club

L’intervista rilasciata da Zsolt Petry, allenatore dei portieri dell’Hertha Berlino, al quotidiano filogovernativo Magyar Nemzet ha fatto scoppiare un vero e proprio scandalo in Germania con l’allenatore che ora rischia grosso. Petry infatti si è scagliato contro le politiche migratorie e la comunità LGBTQI, in particolar modo contro le famiglie arcobaleno: “L’Europa è un continente cristiano e non mi piace vedere il declino morale che la sta travolgendo. I liberali gonfiano le opinioni degli avversari politici e così se non ti piace la migrazione, che ha portato tanti criminali in Europa, sei tacciato di essere un razzista. Stessa cosa se ti opponi alle famiglie arcobaleno. Gulacsi (portiere dell’Ungheria che ha preso posizione a favore dei diritti delle persone omosessuali NdR)? La maggioranza degli ungheresi non sono d’accordo con lui sulle famiglie arcobaleno, non so cosa lo abbia spinto a difendere gli omosessuali, travestiti e persone con altre identità di genere. Al suo posto non l’avrei fatto”.

Parole che non sono piaciute all’Hertha e che vanno contro la filosofia del club della capitale tedesca, che davanti alla propria sede espone anche una bandiera arcobaleno, che attraverso una nota ha fatto sapere di che parlerà con Petry nei prossimi giorni.