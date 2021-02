Diciotto gol in 13 partite di Champions. Come Haaland nessuno mai: Messi e CR7 lontanissimi

Impressionante. Ormai si sprecano sostantivi e aggettivi per definire Erling Haaland: l'attaccante del Borussia Dortmund, con la doppietta realizzata stasera contro il Siviglia, arriva a quota 25 reti stagionali in 24 partite disputate. Una macchina da gol soprattutto in Champions League, dove ha già realizzato 8 reti in questa edizione e 18 totali in due sole partecipazioni. Numeri davvero incredibili: la stessa cifra era stata raggiunta da Kane in 22 match, in 24 da van Nistelrooy, in 29 da Mbappé, in 32 da Neymar, 35 da Messi, 54 da Cristiano Ronaldo.