Disfatta Barcellona, dopo 14 anni può uscire agli ottavi. Un solo precedente di rimonta

Salvo miracoli, il Barcellona uscirà dalla Champions League dopo 14 anni. L'ultima volta che i catalani vennero eliminati così presto risale alla stagione 2006-07, con Frank Rijkaard in panchina e Ronaldinho asso della prima squadra, con Lionel Messi già a far vedere al mondo le prime magie. All'epoca fu il Liverpool a eliminare i blaugrana, stavolta toccherà al Paris Saint-Germain e anche se il precedente 2016-17, con la rimonta proprio ai francesi (sconfitta al Parco dei Principi per 4-0, vittoria in casa per 6-1) stavolta è improbabile una remuntada bis. Sia perché questo Barcellona è più fragile, sia perché il Paris è una squadra più consapevole delle proprie forze. E sia perché il ritorno si giocherà in Francia. L'ultima squadra transalpina capace di espugnare il Camp Nou fu il Metz in una partita di Coppa delle Coppe della stagione 1984-5, anche lì finì 1-4 e tanti saluti al Barça. Peggio di ieri sera solo nel 1997, quando i catalani vennero umiliati in casa dalla Dinamo Kiev: 0-4 e tripletta di un giovane che avrebbe fatto parlare di sé negli anni a venire, ossia Andriy Shevchenko. La storia delle coppe europee infine dice che è quasi impossibile rimontare partendo da un ko casalingo con tre gol al passivo. Ci riuscìsolo la Dinamo Bucarest contro lo Slovan Liberec nel 2009-10 in Europa League. Nessun precedente, invece, in Champions.