Domani Bayern-PSG. Flick: "Non pensiamo alla finale di un anno fa. Gnabry non ci sarà"

Come un anno fa, stavolta nei quarti di finale. Il Bayern Monaco si prepara ad affrontare nuovamente il Paris Saint-Germain, in quella che sarà una rivincita della finale della scorsa edizione della Champions League. Hansi Flick ne ha parlato in conferenza stampa: "Per noi quella partita non conta niente. Sarà una nuova sfida, contro una squadra diversa che ha un nuovo allenatore. Vogliamo le semifinali e alla finale, dobbiamo essere molto concentrati: questo è il nostro compito".

L'importanza dell'ex Choupo-Moting: "Mi confronto spesso con i nuovi arrivati durante le nostre analisi, per avere nuove idee su come affrontare determinati avversari. Choupo è un giocatore importante per noi. Non ha avuto un periodo facile partendo sempre dalla panchina, ma ha mostrato tutte le sue qualità contro il Lipsia. È molto importante per la squadra perché è un ragazzo eccezionale. Fa gruppo e anche per questo siamo felici di averlo con noi".

Squadra più compatta: "Vedo una maggiore coesione tra i reparti, soprattutto la linea difensiva, i due centrali e i giocatori sulle fasce. Sono tutti molto compatti e cercano di chiudere gli spazi tra le linee. Domani sarà importante questo aspetto. Quando abbiamo la palla, sappiamo giocare molto bene. Senza palla siamo capaci di esercitare molta pressione sull'avversario".

Gnabry out: "Aveva mal di gola e dovrebbe essere assente".

Il futuro di Boateng: "Tutti sanno quanto apprezzi Jerome e quali siano le sue qualità. È molto concentrato sul suo lavoro, è sempre una buona cosa avere giocatori così. Le voci di un addio? Non so come una cosa del genere sia arrivata ai media e non devo commentare sempre tutto quello che esce. Tra poche settimane scopriremo la verità".