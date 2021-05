Domani il Real si gioca il titolo. Zidane: "Ci proveremo. Futuro? Pensiamo al Villarreal"

Solo un miracolo può consentire al Real Madrid di confermarsi sul trono di Spagna. La squadra di Zinedine Zidane deve battere il Villarreal e sperare in un contemporaneo stop dei cugini dell'Atletico Madrid. Il tecnico francese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima giornata di campionato, rispondendo anche alle inevitabili domande sul futuro: "Sarà il campo a parlare, noi ci proveremo. Viviamo per queste emozioni, lotteremo fino alla fine. Non conta se ci sarò l'anno prossimo, conta solo la partita di domani, sarà una sfida di alto livello e vedremo se sarà una stagione da 9,5 o da 10. Non è il momento di parlare del resto, non risponderò a domande sul futuro. Il Real può essere migliore senza di me? Sì, certo. Tutte le nostre energie sono concentrate sull'incontro di domani. I giocatori sono stati importantissimi, li amo e sono riconoscente perché mi hanno salvato in più occasioni. Anche i tifosi mi hanno sempre sostenuto, sono qui da 20 anni ed è la cosa migliore che mi sia capitata. Sono fortunato a essere in questo grande club, anche se questa stagione è stata complicata, ma possiamo vincere il campionato. Ramos? Sarà con noi domani, mentre Hazard non si è allenato per un piccolo problema".

Benzema torna in Nazionale: "Non ho avuto nessun ruolo, ma sono molto contento che Karim sia tornato. Era quello che voleva e sono molto contento per lui. Ha sempre fatto grandi cose sul campo. Spero che tutti ne possano giovare".