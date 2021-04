Domani la finale di Copa del Rey contro il Barcellona, Marcelino: "Il mio Athletic può farcela"

vedi letture

Dopo Ronald Koeman, tocca a Marcelino Garcia Toral presentare la finale di Copa del Rey in programma domani contro il Barcellona. Queste le principali dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dell'Athletic: "Contro la Real Sociedad, nella finale di Copa del Rey 2020, abbiamo avuto la paura di perdere. Quando uno sente questa sensazione a livello mentale si dimentica di ciò che deve fare in campo. Col Barcellona proveremo quindi a evitare che questo si ripeta, ce la faremo. Affrontiamo un grande avversario, lo sappiamo, ma per l'ennesima volta dobbiamo pensare solamente a noi sgessi e cercare la carica giusta per giocare questa finale nel migliore dei modi".