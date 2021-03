Domani Man City-B. Monchengladbach, Rose: "Domani possiamo ribaltare lo 0-2 dell'andata"

Marco Rose, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così il ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma domani col Manchester City: "Ci aspetta una gara importante, abbiamo lavorato sodo per arrivare fin qui. L'andata è finita male, abbiamo perso 2-0, ma domani avremo l'occasione per cambiare tutto. Conosciamo bene il valore del Manchester City, dovremo difenderci attentamente e provare a portare tutta la nostra forza in attacco".

Cosa pensa di mister Pep Guardiola?

"È un personaggio fantastico, che ha segnato il calcio mondiale negli ultimi anni. Quando il suo Manchester City ha la palla, è veramente difficile per qualsiasi avversario. Direi che i suoi giocano un calcio quasi totale".