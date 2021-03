Domani Man City-B. Monchengladbach, Rose invita Guardiola: "Se porta lui il vino magari..."

Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, ha speso belle parole per il suo prossimo rivale in Champions League Pep Guardiola: "Il maglione che indossa è di una ONG che si prende cura dei rifugiati. Questo dimostra quanto Guardiola sia avanti anche fuori dal contesto calcistico. Non so se dopo la partita ci berremo un vino insieme. Non siamo a Manchester, quindi... Se fossimo stati lì, ci saremmo fatti una bevuta, ma a Budapest la vedo più dura. Certo, se Pep dovesse avere una bottiglia con sé allora...", l'invito del tecnico tedesco all'allenatore del Manchester City.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Rose!