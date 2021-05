Domani Man City-PSG, Stones avvisa i suoi compagni: "Non ci sono solo Neymar e Mbappé"

Il difensore del Manchester City, John Stones, ha presentato così in conferenza stampa il ritorno della semifinale di Champions League in programma domani contro il Paris Saint-Germain: "Non è mai facile, chiunque si affronti... Sfidare due campioni come Mbappé e Neymar da difensori ci dà la carica, sarà un bel test per dimostrare le nostre abilità. La partita di domani sarà spettacolare, speriamo di poter neutralizzare l'intero PSG e non solo quei due là davanti. Ci auguriamo ovviamente di raggiungere qualcosa di speciale come la finale di Champions", le sue dichiarazioni.

