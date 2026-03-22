Ufficiale Dopo 8 anni il ds Sebastian Kehl saluta il Borussia Dortmund: "Momento giusto per cambiare"

Finisce l'avventura di Sebastian Kehl come direttore sportivo del Borussia Dortmund. Arriva il comunicato da parte del club giallonero, che spiega come la decisione sia stata presa all'unanimità dalla dirigenza della società, ma dopo un accordo trovato con lo stesso Kehl per interrompere la collaborazione che perdurava dal 2018.

Questo il comunicato: "Il Borussia Dortmund e Sebastian Kehl hanno concordato di comune accordo la fine della loro collaborazione. La decisione è stata presa all'unanimità dalla dirigenza del BVB e dall'ex direttore sportivo domenica scorsa.

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, spiega: "In una discussione molto aperta, Sebastian Kehl, Carsten Cramer ed io siamo giunti alla conclusione condivisa che l'estate sia il momento giusto per dei cambiamenti. Per permettere a entrambe le parti di prepararsi, abbiamo concordato di comune accordo la risoluzione immediata del contratto di Sebastian. Io e Sebastian condividiamo anche una lunga storia. Non solo abbiamo giocato insieme nel Borussia Dortmund, ma abbiamo anche vinto insieme il campionato tedesco nel 2002. Sebastian ha dato un contributo enorme al nostro club e gli siamo molto grati per il suo grande impegno".

Dal 2018, Kehl ha ricoperto per quattro anni il ruolo di responsabile del settore giocatori professionisti del Borussia Dortmund, periodo durante il quale il club ha vinto la Coppa di Germania nel 2021. Nell'estate del 2022, l'ex giocatore del BVB ha assunto la carica di direttore sportivo. Durante il suo mandato, il Borussia Dortmund si è qualificato regolarmente per la UEFA Champions League, raggiungendo addirittura la finale della massima competizione europea per club nel 2024.

Carsten Cramer, portavoce della dirigenza del BVB, ha dichiarato: “La separazione da Sebastian Kehl rappresenta naturalmente un cambiamento nella nostra leadership sportiva. Per portare avanti i cambiamenti necessari per la nuova stagione e anche per dare a Sebastian il tempo di pianificare i prossimi passi del suo futuro professionale, la separazione in questo momento è il passo logico. Desideriamo ringraziare Sebastian per il suo impegno, la sua dedizione e i suoi successi e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.

Da giocatore, Kehl ha indossato la maglia giallonera per 13 anni, vincendo non solo tre campionati tedeschi con il Borussia Dortmund, ma anche il primo double nella storia del club, conquistando sia il titolo di Bundesliga che la Coppa di Germania nel 2012. Nei suoi vari ruoli, Kehl ha disputato un totale di 748 partite con il Borussia Dortmund.

Sebastian Kehl ha dichiarato: “Il Borussia Dortmund ha fatto parte della mia vita per metà della mia esistenza e ho un legame fortissimo con questo grande club. Ciononostante, siamo giunti insieme alla conclusione che è ora di voltare pagina, sia per il BVB che per me. Lars, Carsten e io abbiamo preso questa decisione oggi, dopo una discussione costruttiva. Devo molto al Borussia Dortmund e sono orgoglioso di aver fatto parte della famiglia BVB per circa 24 anni. In questo periodo ho avuto la possibilità di celebrare tantissimi successi incredibili con il club, il suo staff e i suoi fantastici tifosi, e sarò per sempre orgoglioso di aver fatto parte della sua storia. Le basi sono state gettate e auguro al club tutto il meglio per la sua ristrutturazione e per il suo continuo successo. Il Borussia Dortmund, l'incredibile stadio e la Tribuna Sud avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. È stato un onore.”