Dopo i guai per il traffico di cocaina, Quincy Promes confessa di aver accoltellato un parente

Ancora guai per Quincy Promes. L'ex attaccante di Ajax e Siviglia fra le altre, ha ammesso di aver accoltellato un lontano parente con un coltellino tascabile durante una festa ad Abcoude. Lo ha dichiarato la sua legale, Carry Knoops, martedì durante un'udienza preliminare. L'avvocato ha sottolineato che Promes ha rotto il silenzio e, "per la prima volta, ha fornito una piena confessione" sull'accaduto.

Promes deve rispondere di accuse legate al traffico di cocaina su vasta scala, oltre che dell'accoltellamento. In primo grado, il tribunale gli ha inflitto una condanna complessiva di 7,5 anni di reclusione per entrambi i reati. Sia Promes che la Procura hanno presentato ricorso in appello.

I legali di Promes, Geert-Jan e Carry Knoops, sostengono che il calciatore non sia coinvolto nel traffico di droga. Il team legale, che ha assunto la difesa solo di recente, chiede l'accesso a tutti i dati di comunicazione (messaggi criptati e non) e ai relativi metadati. Promes è stato condannato sulla base di messaggi inviati da un account a lui attribuito, ma la difesa sostiene che non sia mai stato verificato se fosse effettivamente lui l'autore dei testi.

La vittima dell'accoltellamento, inizialmente identificata come il cugino di Promes, è stata definita dai legali un "lontano parente". L'episodio risale a una festa nel luglio 2020, scaturito da un presunto furto di gioielli commesso dall'uomo. La vittima ha riportato una ferita al ginocchio.

I legali hanno spiegato che "paura e rabbia enormi" hanno impedito a Promes di collaborare finora. "Sinceramente, avevo perso fiducia nel sistema giudiziario", ha ammesso il calciatore, esprimendo risentimento per essere stato etichettato come un "criminale pericoloso", trattamento che, a suo dire, ha portato al duro arresto a Dubai la scorsa estate. "Le terribili esperienze vissute lì mi hanno segnato a vita", ha raccontato, riferendo di essere stato tenuto in isolamento e interrogato ammanettato e bendato.

Promes rilascerà una dichiarazione ufficiale alla polizia su entrambi i casi. Durante l'udienza, ha accusato il presidente della corte di averlo "buttato in pasto ai media" ponendogli domande a bruciapelo sulla sua disponibilità a parlare. Le udienze principali d'appello sono fissate per fine novembre e inizio dicembre. Promes rimane in custodia cautelare. Lo riporta nltimes.nl