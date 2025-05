Ufficiale Dopo i trionfi con l'U19, il Barça promuove Belletti: sarà il tecnico della seconda squadra

L'eroe della Champions del 2006 si fa largo nel Barcellona. Il club catalano ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Juliano Belletti, che diventa il nuovo allenatore del Barça Atlètic per la stagione 2025/26. L'ex giocatore brasiliano e leggenda del club guiderà la squadra riserve blaugrana dopo una brillante stagione al timone dell'Under 19, con cui ha vinto il triplete (Copa del Rey, Liga División de Honor e UEFA Youth League). Belletti è anche il primo allenatore brasiliano nella stria del club blaugrana.

Il comunicato: "L'esperienza di Belletti al Barcellona Atlètic non sarà una novità. Nella stagione 2023/24 è entrato a far parte dello staff tecnico di Rafa Márquez come assistente allenatore, a partire dalla seconda metà del campionato. Aveva iniziato quella stagione come assistente allenatore della squadra Under 19, allora allenata da Òscar López.

Quella appena terminata è stata la sua prima stagione come capo allenatore e ha raggiunto l'obiettivo di far crescere i giocatori, aggiudicandosi tre titoli. Vale la pena ricordare che, prima del suo ritorno al Club, Juliano Belletti è stato allenatore in seconda della prima squadra del Cruzeiro e, da settembre 2022 a giugno 2023, è stato allenatore della squadra Under 20 del Sao Paulo".