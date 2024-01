Ufficiale Barcellona, torna l'eroe della Champions 2006. Belletti nello staff della squadra B

Il Barcellona riabbraccia Juliano Belletti, l'uomo della seconda Champions League. È ufficiale il suo ritorno in blaugrana, ne dà l'annuncio il club attraverso i suoi canali ufficiali. Il Barcellona fa infatti sapere che il brasiliano sarà l'assistente dell'ex compagno di squadra Rafa Marquez, alla guida del Barça Atlètic, ossia la squadra B del Barcellona che attualmente milita in Primera Federacion, l'equivalente della nostra Serie C. La squadra è attualmente al settimo posto in classifica, a due punti dalla zona playoff.

43 anni, Belletti è stato giocatore del Barcellona dal 2004 al 2007 e il suo nome è entrato nella storia del club per il gol decisivo nella finale di Champions League 2005/06 contro l'Arsenal, siglando la rete del definitivo 2-1 a dieci minuti dalla fine. In quella partita giocava anche Rafa Marquez, col quale collaborerà.