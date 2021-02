Dopo il Palmeiras un altro club brasiliano punta Diego Costa. Si tratta del San Paolo

vedi letture

Dopo il Palmeiras un altro club brasiliano si sarebbe unito alla corsa per l’attaccante Diego Costa, svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Si tratta del San Paolo che, secondo quanto riferito da Sky Sports, avrebbe avviato i contatti con il giocatore che si trova proprio in Brasile in queste settimane. Su Costa c’era anche l’interesse dell’Al Nassr che aveva messo sul piatto ben sei milioni di euro e un contratto fino al 2022, una cifra molto distante da quella chiesta dall’esperto centravanti che ne chiedeva otto. Cifre che il club brasiliano non può neanche avvicinare, ma questo non sembra spaventare il San Paolo che nei prossimi giorni proverà a convincere l’ex Chelsea.