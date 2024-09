Ufficiale Doppia cessione del Braga al Trabzonspor: uno dei due è stato vicino alla Roma

Affare importante quello che si è concluso tra Braga e Trabzonspor. L'attaccante Simon Banza, a lungo accostato pure alla Roma, ha infatti lasciato il Portogallo per trasferirsi in Turchia in prestito con diritto di riscatto, come specificato dal club che lo ha ceduto. Di seguito il comunicato:

"L'SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con il Trabzonspor (Turchia) per il trasferimento del giocatore Simon Banza fino alla fine della stagione in corso. Il club turco versa subito 2 milioni di euro e si riserva una clausola di riscatto non vincolante da 25 milioni di euro. L'SC Braga augura a Simon Banza felicità personale e professionale per questa nuova fase della sua carriera".

Il Braga ha ceduto al Trabzonspor anche Serdar Saatci, come si legge sul sito ufficiale dei portoghesi:

"L'SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con il Trabzonspor (Turchia) per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore Serdar Saatci , per un importo di 2,5 milioni di euro, corrispondente al 90% dell'importo della cessione. L'SC Braga mantiene il 10% dei passaggi dell'atleta. Acquistato nel 2022/23 dal Besiktas, il 21enne difensore centrale ha giocato 34 partite con l'SC Braga. L'SC Braga augura a Serdar Staaci tutto il meglio a livello personale e professionale per questa nuova fase della sua carriera".