Dortmund, colpaccio a Leverkusen: 1-2 firmato Adeyemi, il Bayern ringrazia
Il Borussia Dortmund supera 1-2 il Bayer Leverkusen: a segno Anselmino al 41' e Adeyemi al 65', poi Kofane all'83' ha accorciato le distanze per la squadra di Kasper Hjulmand, ma non è bastato.
Un successo che permette al Dortmund di rimanere agganciato ai piani alti con sorpasso proprio ai danni del Leverkusen. Ringrazia il Bayern Monaco che vede frenare una delle inseguitrici più accreditate: il divario dal secondo posto per la squadra di Kompany ora rimane di 8 lunghezze, con il Lipsia al secondo posto in solitaria.
BUNDESLIGA, LA 12ª GIORNATA
Borussia Monchengladbach - Lipsia 0-0
Bayern - St. Pauli 3-1
Werder Brema - Colonia 1-1
Hoffenheim - Augsburg 3-0
Union Berlino - Heidenheim 1-2
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 1-2
Amburgo - Stoccarda
Eintracht Francoforte - Wolfsburg
Friburgo - Mainz
CLASSIFICA
1. Bayern 34
2. Lipsia 26
3. Borussia Dortmund 25
4. Bayer Leverkusen 23*
5. Hoffenheim 23
6. Stoccarda 22
7. Eintracht Francoforte 20
8. Werder Brema 16
9. Union Berlino 15
10. Colonia 15
11. Friburgo 13
12. Borussia Monchengladbach 13
13. Augusta 10
14. Amburgo 9
15. Wolfsburg 8
16. Heidenheim 8
17. St. Pauli 7
18. Magonza 6
MARCATORI
14 reti: Kane (Bayern Monaco)
8 reti: Burkardt (Eintracht)
7 reti: Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Diaz (Bayern Monaco)