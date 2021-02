Dortmund, Haaland: "La tripletta di Mbappe mi ha stimolato. È anche merito suo se ho segnato"

Il ritorno della Champions League ha acceso i riflettori sul nuovo dualismo nato fra Kylian Mbappe e Erling Haaland, stelle di PSG e Borussia Dortmund. Il centravanti norvegese, nel dopopartita del match vinto in casa del Siviglia per 3-2 grazie anche ad una sua doppietta, ha parlato proprio del collega francese: "Quando ho visto Mbappe segnare un tripletta ho avuto una motivazione in più per fare bene. Quindi è anche grazie a lui se sono riuscito a fare una doppietta".