Dramma Bamba: l'ex del Palermo ha il linfoma non-Hodgkin. Ha cominciato la chemio

Il Cardiff, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato una pessima notizia: il difensore Souleymane Bamba soffre di un cancro del sistema linfatico e ha già iniziato la chemioterapia. Bamba, 35 anni, è un perno del club gallese dal 2016. Cresciuto nel settore giovanile del PSG, ha vestito la maglia della Costa d'Avorio per 46 volte, partecipando alla Coppa del Mondo 2014 e diventando vice-campione d'Africa nel 2012. Ha giocato anche con Leicester e Trabzonspor ed è stato una meteora del calcio italiano: nella stagione 2014-15 ha vestito per una volta la maglia del Palermo, prima di trasferirsi a Leeds nel mercato di gennaio.

Questo il comunicato del Cardiff: "Abbiamo una triste notizia per i tifosi: a Sol Bamba è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin. Con l'aiuto del nostro staff medico, Sol ha subito avviato un percorso di trattamento chemioterapico".

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma.

With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment.

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 11, 2021