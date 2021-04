Due giocatori honduregni scappano dal ritiro: sono clandestini in USA, il club li denuncia

vedi letture

Due giocatori del Club Deportivo Marathon, che avevano giocato in trasferta negli USA una sfida valida per la CONCACAF CUP (contro i Portland Timbers), sono scappati dal ritiro e sono rimasti negli Stati Uniti come clandestini. Luis Ortiz e Carlos Perdomo hanno abbandonato il ritiro della squadra honduregna senza alcun permesso, facendo perdere le proprie tracce e violando così il regolamento interno. Il club ha già allertato le autorità degli USA in materia di immigrazione e si rivolgerà al Tribunal Nacional de Arbitraje (TNAF), denunciando i tesserati per violazione del contratto.