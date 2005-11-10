Ufficiale Dzeko a 40 anni non smette, ecco il rinnovo con lo Schalke: "Ho ancora fame"

L'attaccante bosniaco - che in passato ha vestito le maglia di Roma, Inter e Fiorentina in Serie A - ha preso la sua decisione dopo il Mondiale.

Edin Dzeko continuerà a giocare a calcio. L'attaccante bosniaco - che in passato ha vestito le maglia di Roma, Inter e Fiorentina in Serie A - ha preso la sua decisione dopo il Mondiale disputato da capitano della sua Bosnia-Erzegovina: giocherà ancora e torna subito allo Schalke 04, con cui ha firmato un rinnovo di contratto per una ulteriore stagione.

Dzeko: "Ho ancora fame"

Ricordiamo che Dzeko ha compiuto 40 anni a marzo. "Ho visto una grande squadra e che tifosi fantastici ha lo Schalke. La promozione in Bundesliga è stato uno dei migliori momenti della mia carriera. È stato straordinario", ha detto Dzeko dopo la firma. "Il calcio mi rende felice da tutta la vita e mi spinge a continuare. Ho ancora fame. E voglio aiutare la nostra squadra anche in Bundesliga".

Il ds dello Schalke: "È ancora carico"

Dzeko ha realizzato sei gol ha fornito tre assist ai compagni dallo scorso gennaio a fine stagione, contribuendo così al ritorno in Bundesliga dello Schalke. Ora il Cigno di Sarajevo vuole andare di nuovo a caccia di gol nella massima serie tedesca.

"Edin ha dato qualcosa di speciale allo Schalke 04 nei suoi circa quattro mesi e mezzo finora. Ha alzato il livello diventando subito un beniamino dei tifosi e con la sua personalità dentro e fuori dal campo è sempre stato un modello", ha detto il direttore sportivo dello Schalke, Youri Mulder. "Nei colloqui delle ultime settimane è diventato chiaro che Edin è ancora carico. Ecco perché siamo convinti che ci aiuterà anche in Bundesliga".