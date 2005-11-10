Ufficiale Il Villarreal ha il nuovo portiere: ecco il 36enne Peter Gulacsi, 2 milioni al Lipsia

Il Villarreal ha il suo nuovo portiere: è stato messo nero su bianco l'accordo trovato con il Lipsia per l'arrivo di Peter Gulacsi, estremo difensore ungherese, che ha firmato fino al 30 giugno 2028. Circa due i milioni versati dal club spagnolo al Lipsia per assicurarsi il giocatore classe 1990.

Questo il comunicato del club spagnolo: "Il Villarreal CF e il RB Leipzig hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Péter Gulácsi, che ricoprirà il ruolo di portiere dei Groguets per le prossime due stagioni.

Il giocatore ungherese si allenerà per la prima volta agli ordini di Iñigo Pérez domani, martedì, e successivamente verrà presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Villarreal alle ore 12:00, in un evento riservato esclusivamente ai media", si legge.

Il profilo di Gulacsi

"Péter Gulácsi (Budapest, 6 maggio 1990) è un portiere ungherese di grande esperienza, con un importante trascorso nel calcio europeo. Nel corso della sua carriera ha militato tra le file di RB Leipzig, RB Salzburg, Tranmere Rovers, Hereford United, Hull City e Liverpool FC. Nel club tedesco, dove si è affermato come portiere di alto livello, Gulácsi ha collezionato un totale di 362 presenze nell'arco di undici stagioni. Inoltre, a livello internazionale, il portiere ungherese ha totalizzato 58 presenze con la nazionale dell'Ungheria", scrive il Villarreal.

I numeri di Gulacsi nell'ultima stagione col RB Lipsia

Gulacsi, che nelle ultime stagioni è stato uno dei punti di riferimento del Lipsia, è stato individuato dal Villarreal come il profilo ideale per blindare la propria porta. Nel 2025-2026 l'estremo difensore ungherese ha collezionato 23 presenze, con 32 gol subiti e ben 10 clean sheet.