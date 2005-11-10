Ufficiale Chelsea, ecco il colpo Jordan Henderson: ha firmato fino al 2028, il comunicato

Dopo l'addio al Brentford il centrocampista della nazionale inglese è pronto ad iniziare la nuova avventura agli ordini di Xabi Alonso.

Ora è ufficiale: dopo l'addio al Brentford conseguente alla risoluzione consensuale del contratto, Jordan Henderson inizia la sua avventura con la maglia del Chelsea. È arrivato l'annuncio della sua firma fino al 30 giugno 2028.

L'annuncio del Chelsea per Henderson

Di seguito il comunicato dei Blues per Jordan Henderson: "Il Chelsea è lieto di annunciare la firma del nazionale inglese Jordan Henderson. Il centrocampista, che ha vinto otto trofei nella sua carriera, tra cui la Premier League e la UEFA Champions League, ha firmato un contratto biennale con i Blues e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra prima del via della stagione 2026/27. Benvenuto al Chelsea, Jordan!".

Le parole di Henderson

Queste le parole del centrocampista dopo la firma con il Chelsea: "Date le dimensioni del club, il tecnico che c'è, per il quale ho una grande ammirazione, e la qualità dei giocatori, questa è stata un'enorme opportunità che non ho potuto rifiutare", ha detto Henderson. "Sono rimasto anche molto colpito da quanto la proprietà voglia che il Chelsea abbia successo e si muova nella giusta direzione. Per me, si tratta di dare tutto ogni singolo giorno, sia in campo che fuori, per aiutare il più possibile i giocatori intorno a me e alla squadra. Sono molto entusiasta di essere qui".