È nata la Superlega! Dura reazione della FSE: "Ultimo chiodo sulla bara del calcio europeo"

La Football Supporters Europe (FSE), associazione che raggruppa centinaia di gruppi di tifosi in Europa, si schiera contro la decisione di 12 club di dare vita a una Superlega parallela alle competizioni europee a marchio UEFA, con cui la FSE non è mai stata tenera criticando anche la riforma della Champions League.

“Inseme alla stragrande maggioranza dei tifosi la Football Supporters Europe (FSE) è totalmente contraria ai piani per creare una Superlega separatista. - si legge nel comunicato – Questa competizione chiusa sarà l’ultimo chiodo nella bara del calcio europeo abbandonando tutto ciò che lo ha reso così popolare e di successo. Il merito sportivo, le promozioni e retrocessioni, le qualificazioni alle competizioni UEFA. Si tratta di una decisione illegittima, irresponsabile e anticoncorrenziale. È guidata esclusivamente dall’avidità. Gli unici che possono guadagnarci sono gli hedge fund, gli oligarchi e una manciata di club già ricchi, molti dei quali stanno disputando campionati negativi nonostante il loro vantaggio intrinseco. Quando è troppo è troppo. La FSE invita gli organi del governo del calcio ad agire immediatamente per proteggere il calcio europeo, in primo luogo imponendo sanzioni ai club in fuga e in secondo luogo eliminando le proposte per riformare le competizioni UEFA per club concepite a vantaggio degli stessi club”.

