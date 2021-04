È nata la Superlega! La FSA: "Progetto motivato da cinica avidità. Il calcio non è un loro feudo"

Anche la Football Supporters' Association, associazione che rappresenta i tifosi di Inghilterra e Galles, si schiera contro il progetto della Superlega portato avanti da 12 club di cui ben sei attualmente militanti in Premier League: “La FSA è totalmente contraria alla proposta di creare una Superlega europea separatista. La motivazione di base di questa cosiddetta Superlega non è quella di promuovere i meriti sportivi, ma solamente cinica avidità. - si legge nel comunicato – Questa competizione è stata creata alle nostre spalle da proprietari di club miliardari che non hanno alcun rispetto per le tradizioni e continuano a trattare il calcio come un loro feudo. LA FSA, e senza dubbio tutti i tifosi del continente, continueranno a lottare contro la sua creazione”.