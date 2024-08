Ufficiale È tutto vero: Marco Reus sbarca in MLS e firma ufficialmente con i LA Galaxy

Si attendeva solo l'annuncio ufficiale del suo sbarco negli Stati Uniti ed eccolo qui: Marco Reus è a tutti gli effetti un nuovo giocatore degli LA Galaxy. Salutato il Borussia Dortmund una volta esperito il contratto, il centrocampista tedesco ha deciso di volare negli USA per vivere un'inedita esperienza in MLS, firmando un contratto di due anni e mezzo con i Green and Gold.

Il comunicato ufficiale. "I LA Galaxy hanno annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista Marco Reus, free agent, utilizzando il Targeted Allocation Money (TAM) per un contratto di due anni e mezzo fino alla fine della stagione MLS 2026. I Galaxy hanno acquisito la Discovery Priority di Reus dallo Charlotte FC in cambio di 400.000 dollari in General Allocation Money (100.000 dollari in GAM 2024; 300.000 dollari in GAM 2025). Reus, che occuperà uno slot del roster internazionale, sarà aggiunto al roster dei Galaxy in attesa di ricevere il visto P-1 e il certificato di trasferimento internazionale (ITC)", l'annuncio

L'accoglienza del club a stelle e strisce. “Marco Reus è un giocatore di livello mondiale che ha eccelso ai massimi livelli di questo sport, tra cui la partecipazione a due finali di Champions League con il Borussia Dortmund e alla Coppa del Mondo FIFA con la Nazionale tedesca”, ha esordito il General Manager Will Kuntz. "Marco, due volte calciatore dell'anno della Bundesliga, si è unito ai Galaxy dopo aver giocato tutta la sua carriera in Germania e questo testimonia il progetto che stiamo continuando a costruire nel club. Non vediamo l'ora che Marco contribuisca ai LA Galaxy mentre entriamo nella critica fase finale della stagione MLS 2024 e oltre".

Parola all'allenatore: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Marco nella squadra”,ha detto Greg Vanney. "È un vincitore e un leader comprovato, il cui talento e la cui visione del gioco si integreranno perfettamente nel gruppo mentre ci prepariamo alla ripartenza del campionato e alla corsa verso i playoff".