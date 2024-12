Ecco dov'è Lina Souloukou: a tre mesi dalle dimissioni alla Roma è CEO del Nottingham

Dopo l'avvicendamento tra Daniele De Rossi e Ivan Juric sulla panchina della Roma anche Lina Souloukou ha lasciato il club giallorosso. Oggi a tre mesi dalle dimissioni l'ex amministratrice delegata del sodalizio capitolino il Nottingham Forest ha annunciato il suo arrivo, sempre nei panni di CEO della società. Di seguito il comunicato del club inglese: "Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la nomina di Lina Souloukou come nuovo CEO, con effetto dal 5 gennaio 2025.

Ex amministratore delegato dell’AS Roma, Souloukou supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando la visione a lungo termine del Club per il successo in Premier League e nelle competizioni europee.Con un forte background legale, Souloukou porta con sé una conoscenza eccezionale del panorama calcistico globale e una significativa esperienza operativa. Ha ricoperto una posizione influente rappresentando l'Olympiacos e l'AS Roma nel consiglio di amministrazione della European Club Association (ECA), sostenendo la diversità nella leadership del calcio europeo, ed è stata determinante nella crescita e nel successo dei club che ha servito durante la sua carriera".



Nottingham Forest is pleased to announce the appointment of Lina Souloukou as its new CEO, effective from 5 January 2025. 🤝

