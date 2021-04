Egitto, richiesta ufficiale al Liverpool per avere Salah alle Olimpiadi. Klopp riluttante all'idea

Il commissario tecnico della nazionale olimpica egiziana, Shawky Gharib, ha fatto richiesta ufficiale al Liverpool per avere il permesso di poter convocare Mohamed Salah per le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto. Un "sì" da parte dei reds che appare tutt'altro che scontato, considerando come l'attaccante salterebbe di fatto il pre-campionato. Lo stesso Klopp nei giorni scorsi si è espresso in merito, dimostrandosi riluttante all'idea: "Abbiamo già giocato senza Salah, fortunatamente non spesso ma è una cosa che può capitare e capiterà. Mi rendo conto che sono le Olimpiadi e sono pur sempre una persona di sport. Ma dovremo vedere". Ricordiamo che i club hanno la facoltà di negare i propri tesserati per le Olimpiadi, non essendo un evento sotto l'egida di UEFA o FIFA.