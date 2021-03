Eintracht Francoforte, Bobic verso l'addio. Il club punta Schweinsteiger come nuovo ds

In estate potrebbe terminare l’avventura di Fredi Bobic come direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte. Per la sua successione, stando a quanto riportato da SportBild, il club di Bundesliga avrebbe messo nel mirino una ex stella della Germania e del Bayern Monaco. Si tratta di Bastian Schweinsteiger. Con l’ex centrocampista dei bavaresi, ritiratosi nel 2019 dopo l’esperienza in MLS con i Chicago Fire, però non risultato esserci ancora contatti ufficiali.