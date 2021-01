Elche-Barcellona 0-2, le pagelle: De Jong illuminante, Puig ingresso e gol, Rigoni spreca

vedi letture

Elche-Barcellona 0-2

Marcatori: 39' de Jong, 89' Puig

ELCHE

Badia 6,5 - Non si trova particolarmente sollecitato nel primo tempo, grazie anche alla tenuta difensiva dei compagni, non può nulla però sulla deviazione sfortunata di González. Nella ripresa sfodera un paio di interventi decisivi su Dembele e Trincao.

Barragán 6 - Attento e combattivo sulla fascia destra, spende anche qualche fallo ad inizio gara per mettere subito in chiaro le cose con gli attaccanti blaugrana.

Verdú 6 - Partecipa alla tenuta difensiva dell'Elche, sfidando un certo De Jong nelle sue incursioni in area.

González 5,5 - Molto sfortunato in occasione della deviazione sul cross di Braithwaite ribadita in rete da De Jong, soffre la velocità degli avversari quando cercano gli inserimenti in area.

Mojica 6 - Agisce su tutta la fascia andando, quando può, a spingere fino al fronte d'attacco. Nella ripresa accusa la fatica ed arretra il baricentro continuando però nella sua azione imperterrita di disturbo ai giocatori di fascia blaugrana.

Josan 5,5 - Positivo nei pochi spunti offensivi creati dall'Elche, paga qualcosa in termini di copertura e concede a Puig di svettare proprio davanti a Badia per il definitivo 2-0.

Marcone 6 - Si schiera basso davanti alla difesa e di fatto agisce come uomo in più in copertura. Baluardo.

Raúl Guti 6 - Ha una delle palle gol migliori dell'Elche ma il suo colpo di testa si alza di poco sopra la traversa. Cerca di dare il suo contributo catalizzando le ripartenze. Dal 30' s.t.: Luismi 5,5 - Nonostante sia più fresco, non tiene il passo di De Jong nell'azione del raddoppio.

Victor Rodríguez 5 - Troppo poco concreto nel centrocampo dell'Elche, fatica a trovare il bandolo della matassa quando si tratta di impostare l'azione. Dal 38' s.t.: Nino n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Rigoni 5,5 - E' tra i più attivi quando si tratta di affondare in ripartenza, ma di contro spreca molto, e vanifica un ottimo contropiede lasciandosi ipnotizzare da ter Stegen. Dal 30' s.t.: Morente 5,5 - Non cambia il passo dell'attacco nel finale di gara.

Boyè 5,5 - Molto isolato a causa dell'asserragliamento difensivo dell'Elche, cerca di dare un contributo quando può, ma le sue apparizioni in partita sono sporadiche.

BARCELLONA

ter Stegen 6,5 - Quasi inoperoso per la maggior parte della gara, salva con una parata magistrale la miglior occasione dell'Elche capitata sui piedi di Rigoni.

Mingueza 5,5 - Fa sentire la sua presenza in fase di spinta solo nella prima parte di gara. Nella ripresa rischia grosso con un errore in disimpegno su cui mette una pezza ter Stegen.

Araujo 6 - Partecipa all'unica amnesia difensiva blaugrana, ma nel complesso gioca con più tranquillità ed autorevolezza rispetto ai compagni di reparto.

Umtiti 5,5 - Torna titolare in campionato e fornisce una prova discreta, anche se macchiata da qualche incertezza. Paga, forse, lo scarso impiego al rientro dal lungo infortunio.

Alba 6 - Una conclusione personale e qualche affondo prezioso nel contesto di una prestazione equilibrata. Fa il suo in supporto a Braithwaite.

de Jong 7,5 - Si prende la soddisfazione di ribadire in rete la deviazione di González, destinata ad entrare comunque, ed impreziosisce con il gol una prestazione intelligente nel cuore del gioco del Barça. Gran giocata nel finale per il raddoppio di Puig. Illuminante.

Busquets 6,5 - Le prolungate fasi di possesso palla del Barcellona devono fare affidamento sulla sua capacità di fraseggio. Spesso i compagni lo cercano sui disimpegni o quando si tratta di avanzare per vie centrali. Risponde sempre presente.

Pedri 7 - Una gara giocata con sicurezza da veterano nonostante i suoi diciott'anni. Dialoga con i compagni, finalizza, confeziona cross. Ha l'aura del giocatore completo. Dal 43' s.t.: Puig 7 - Ingresso e gol nel giro di un minuto. Un pomeriggio da ricordare per il giovane canterano.

Dembele 6,5 - Nella prima parte di gara è uno dei migliori nelle fila del Barça, gioca un calcio generoso e non spreca mai un pallone. Nella ripresa Koeman lo inverte con Braithwaite ma appare meno brillante. Dal 30' s.t.: Trincao 6,5 - Entra bene in partita mettendo subito alla prova i riflessi di Badia, ma deve ancora rimandare l'appuntamento con il gol.

Braithwaite 6,5 - Ci si aspetta molto dal prestigioso trio offensivo blaugrana che tuttavia trova nella difesa dell'Elche un muro non semplice da aggirare. Il suo miglior guizzo è il cross per Griezmann che costringe González alla quasi-autorete.

Griezmann 6 - Non è pungente sotto porta ma rimedia con una prova a servizio della squadra.