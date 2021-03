Elezioni Barcellona, dal box di Laporta partono i festeggiamenti: è il nuovo presidente

Sono più dell'80% le schede scrutinate in casa Barcellona, dove tra pochi minuti verrà eletto il nuovo presidente. Presidente che sarà Joan Laporta, avanti con il 57.83% delle preferenze, davanti al 31.14% di Font e al 9.82% di Freixa. Dalla Spagna intanto raccontano dei primi festeggiamenti nel box del futuro presidente, dove sono già state aperte le prime bottiglie di champagne e dove da qualche minuto vengono cantati i cori del Barcellona. Nel frattempo Laporta si è complimentato con la giunta organizzatrice per l'organizzazione delle modalità di voto, ricevendo anche le congratulazioni dal suo avversario Freixa, che lo ha annunciato come nuovo presidente.