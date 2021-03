Il punto sulla Premier League - Lo United interrompe la striscia del City. Liverpool in crisi nera

Protagonista indiscusso della 27ª giornata di Premier League è stato senza dubbio il Manchester United. I Red Devils sono riusciti nell'impresa di porre fine al sensazionale ruolino di marcia del Manchester City, che dopo quattordici vittorie consecutive in campionato è caduto all'Etihad Stadium contro i cugini per 0-2. Ad ogni modo, nonostante la sconfitta nel derby, i Citizens restano tranquillamente al primo posto con un rassicurante gap di undici lunghezze sulla squadra di Solskjær, per la quale la vetta rimane dunque un miraggio.

LOTTA SERRATA PER L'EUROPA - Alle spalle del duo di testa, il Leicester prosegue il suo brillante percorso, forte del successo in rimonta ottenuto sul campo del Brighton. Stesso discorso vale per il Chelsea, che a Stamford Bridge stende 2-0 l'Everton di Carlo Ancelotti, diretta concorrente per un piazzamento nell'Europa che conta, ottenendo il decimo risultato utile consecutivo in Premier League. Continua a viaggiare a ritmi sostenuti anche il West Ham, vittorioso nel Monday Night contro il Leeds, e sorprendentemente in quinta posizione. Resta in zona Europa League il Tottenham di José Mourinho, che addomestica 4-1 il Crystal Palace bissando il poker rifilato il turno scorso al Burnley.

ARIA DI CRISI - Chi se la passa decisamente peggio è il Liverpool: i campioni in carica sono usciti clamorosamente sconfitti dall'incontro casalingo contro il Fulham, rimediando la sesta sconfitta negli ultimi sette turni di Premier League. Un ruolino di marcia disastroso che rischia di compromettere l'accesso alla prossima Champions League da parte dei Reds: il quarto posto, infatti, dista sette punti e la concorrenza è sempre più folta. C'è un'altra nobile del calcio inglese che non riesce a dare una svolta alla propria stagione: si tratta dell'Arsenal, che a Burnley non è andata oltre l'1-1 fallendo l'ennesima prova di maturità di un campionato che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. L'attuale decimo posto, in tal senso, la dice lunga sul momento dei Gunners.

RISULTATI 27ª GIORNATA

Burnley-Arsenal 1-1

Sheffield United-Southampton 0-2

Aston Villa-Wolverhampton 0-0

Brighton-Leicester City 1-2

West Bromwich-Newcastle 0-0

Liverpool-Fulham 0-1

Manchester City-Manchester United 0-2

Tottenham Hotspur-Crystal Palace 4-1

Chelsea Everton 2-0

West Ham United - Leeds United 2-0

CLASSIFICA

Manchester City 65

Manchester United 54

Leicester City 53

Chelsea 50

West Ham United 48

Everton 46

Tottenham Hotspur 45

Liverpool 43

Aston Villa 40

Arsenal 38

Leeds United 35

Wolverhampton 35

Crystal Palace 34

Southampton 33

Burnley 30

Newcastle 27

Brighton 26

Fulham 26

West Bromwich Albion 18

Sheffield United 14