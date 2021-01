En-Nesyri non si tocca: il Siviglia rispedisce al mittente un'offerta da 25 milioni del West Ham

Il Siviglia ha rifiutato la prima offerta del West Ham per Youssef En-Nesyri. Il club inglese, alla ricerca del sostituto di Sebastien Haller (ceduto all'Ajax) aveva formulato una proposta di circa 25 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente dal club andaluso. Il marocchino, riporta Marca, non è in vendita e non si muoverà per cifre inferiori ai 50 milioni. En-Nesyri ha segnato 12 reti in 25 presenze stagionali, con una media di un gol ogni 100'.