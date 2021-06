En-Nesyri vuole restare al Siviglia, ma gli andalusi ascoltano le offerte: Wolverhampton all'assalto

Youssef En Nesyri non vuole lasciare Siviglia e lo avrebbe comunicato ai suoi agenti. Il giocatore marocchino non intende ascoltare le offerte che molto probabilmente arriveranno nel corso dell'estate e questa richiesta, riporta As, sarebbe già stata trasferita al club, che valuta l'atteggiamento dell'attaccante in modo molto positivo ma che in ogni caso ascolterà tutte le proposte.

Così come era già accaduto nel mercato invernale, En Nesyri ha diversi estimatori in Premier League: il West Ham si era fatto avanti, mentre ora è il Wolverhampton a fare sul serio, mettendo sul piatto circa 40 milioni di euro per un giocatore pagato 20 milioni al Leganés un anno e mezzo fa.