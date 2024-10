Ufficiale Era nell'aria, ora è ufficiale: Erik ten Hag lascia il Man United, panchina a Van Nistelrooy

Era nell'aria, adesso è ufficiale: "Erik ten Hag lascia il suo ruolo di manager della prima squadra maschile del Manchester United", si legge in un comunicato appena diramato dai Red Devils attraverso i loro canali.

"Erik è stato nominato nell'aprile del 2022 e ha guidato il club alla conquista di due trofei nazionali, vincendo la Carabao Cup nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto quello che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Ruud van Nistelrooy si occuperà della squadra come allenatore ad interim, con il supporto dell'attuale staff, in attesa di un allenatore definitivo", prosegue la nota dello United.

Club statement: Erik ten Hag.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024

Com'è andato ten Hag allo United

128 partite con 72 vittorie, 20 pareggi e 36 sconfitte. 234 i gol segnati, 180 quelli subiti. Sono questi i numeri di mister Erik ten Hag alla guida del Manchester United, avventura finita ufficialmente qualche minuto fa con l'addio comunicato dai Red Devils. Annunciato il 21 aprile 2022 come successore di Rangnick a partire dalla stagione successiva, l'ex allenatore dell'Ajax ha guidato lo United per due intere stagioni più l'inizio di questa. I risultati? Terzo posto alla prima, ottavo alla seconda, addirittura quattordicesimo in quella attuale.