ESCLUSIVA TMW - Aday, capitano Girona: "Stuani ha il piede caldo per i play-off, qui ha fatto 80 gol"

Girona, Almeria, Rayo Vallecano e Leganés: soltanto uno di questi quattro club prenderà parte alla prossima edizione de LaLiga insieme a Espanyol e Maiorca già neo-promosse. Proprio per presentare i play-off promozione de LaLiga SmartBank al via domani con Girona-Almeria e di scena anche giovedì con Leganés-Rayo Vallecano, TuttoMercatoWeb.com ha raccolto il parere del capitano dei catalani, Aday Benítez, a Montilivi ormai dal 2014.

Aday, arrivate ai play-off promozione come quinta forza de LaLiga: come vi sentite?

"Sappiamo che i play-off sono molto difficili, ormai ci siamo passati tante volte. Non importa l'avversario che ti tocca, non puoi sottovalutare nessuno e men che meno l'Almeria di quest'anno. Noi però abbiamo grande fiducia in noi stessi, veniamo da tante vittorie consecutive in campionato e vogliamo dare continuità anche in questi scontri diretti. Siamo esperti di questo tipo di percorso per essere promossi ne LaLiga, anche se non siamo mai riusciti a farlo attraverso i play-off".

Come vede l'Almeria oggi?

"Ci conosciamo bene e per questo mi aspetto una semifinale veramente combattuta. L'Almeria sa cosa significa vincere la Segunda División spagnola, sa cosa significa lottare fino alla fine, ma vi assicuro che anche noi daremo tutto per arrivare in finale".

Quest'anno non l'avete mai battuta in campionato...

"Questo dimostra ulteriormente la forza dell'Almeria. È vero che non siamo riusciti a battere chi ci stava davanti in classifica, Almeria compresa, ma in un play-off tutto si decide grazie ai dettagli. Noi dobbiamo credere di potercela fare, solo così possiamo andare avanti".

Quanto cambia giocare in Segunda rispetto alla Primera?

"Ci sono delle differenze, è ovvio. In Primera c'è un livello più alto ed è più difficile fare punti in ogni partita, mentre la Segunda è una categoria molto lunga e faticosa. Direi che in Spagna entrambe sono leghe veramente difficili, ma per qualsiasi giocatore è importante dare sempre il massimo con l'obiettivo di tornare o restare ne LaLiga. L'obiettivo per noi è tornarci già quest'anno".

Come giudica il rendimento al di sotto delle aspettative di Cristhian Stuani (10 gol in questa stagione)?

"Stuani è un punto di riferimento per noi. Ha realizzato 40 gol in Primera, 33 in Segunda l'anno scorso... Come si fa a discuterlo? Quest'anno ha avuto degli infortuni e per questo è stato meno protagonista, ma lui è sempre importante e resta un esempio per tutti noi. Ha il piede carico in vista dei play-off".

Cosa si sente di promettere ai tifosi del Girona in vista dei play-off?

"Promettiamo alla nostra gente che daremo tutto. Sentiamo il loro supporto anche a distanza e proveremo a conquistare LaLiga