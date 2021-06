ESCLUSIVA TMW - Javi Hernandez: "Riportare il Leganes in Primera come battere il Real Madrid"

esclusiva Javi Hernandez: "Riportare il Leganes in Primera come battere il Real Madrid"

Girona, Almeria, Rayo Vallecano e Leganés: soltanto uno di questi quattro club prenderà parte alla prossima edizione de LaLiga insieme a Espanyol e Maiorca già neo-promosse. Proprio per presentare i play-off promozione de LaLiga SmartBank iniziati ieri con Girona-Almeria e di scena anche stasera con Rayo Vallecano-Leganés, TuttoMercatoWeb.com ha raccolto il parere del laterale biancazzurro Javi Hernández, autore di un'ottima stagione con 33 presenze, 3 gol e 1 assist finora sulla corsia mancina.

Javi Hernandez, avete sfiorato la promozione diretta arrivando terzi in classifica: come vi sentite in vista di questi play-off?

"Arriviamo a questi play-off abbastanza bene, con grande motivazione. Veniamo da un ottimo periodo, anche se questo non conterà adesso. Il campionato è finito, adesso dobbiamo concentrarci solamente su questi scontri diretti perché vogliamo giocare ne LaLiga il prossimo anno".

Come vede il Rayo Vallecano, vostro prossimo avversario nella doppia semifinale?

"Il Rayo se l'è giocata sempre con le big quest'anno. È vero che ha avuto alti e bassi, ma all'ultima giornata è riuscito a chiudere sesto in classifica e mi aspetto quindi un rivale pieno di motivazione ed energie. Dobbiamo rispettarlo e non sottovalutarlo".

In passato avete scritto la storia battendo il Real Madrid, siete pronti per farlo ancora tornando subito ne LaLiga?

"Sì, assolutamente. Possiamo trovare qualche somiglianza fra queste gare: così come contro il Real Madrid, anche ai play-off devi giocartela fino alla morte".

Il pericolo principale contro i Rayistas sarà sicuramente Oscar Trejo.

"Dobbiamo stare attenti, Oscar è un grandissimo giocatore. Sono anni che si mantiene allo stesso livello, lo abbiamo già messo nel radar e dovremo marcarlo bene per impedirgli di inventare giocate".

Che messaggio vuole mandare infine ai vostri tifosi in vista di questi play-off?

"I nostri tifosi ci sono mancati molto quest'anno. Gli stadi vuoti facevano sembrare le partite delle amichevoli, come in allenamento. Vogliamo dare tutto per poterli rivedere presto ne LaLiga e non più in Segunda".