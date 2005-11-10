Ufficiale Espanyol, il secondo acquisto estivo è Quilindschy Hartman: il terzino lascia il Burnley

L’Espanyol piazza il secondo colpo del mercato estivo e ufficializza l’arrivo di Quilindschy Hartman. Il terzino sinistro olandese si trasferisce al club catalano in prestito dal Burnley e vestirà la maglia biancoblù per tutta la stagione 2026/27.

Classe 2001, Hartman è un giocatore già affermato a livello internazionale: ha vestito la maglia della nazionale olandese e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con il Feyenoord, club con cui ha conquistato l’Eredivisie, la Coppa d’Olanda e la Supercoppa nazionale. Dopo l’esperienza nei Paesi Bassi, il difensore ha scelto di proseguire la propria carriera in Inghilterra approdando al Burnley, dove ha avuto modo di confrontarsi con il calcio della Premier League.

Con il suo arrivo, l’Espanyol aggiunge alla rosa un esterno mancino di grande intensità, dotato di esperienza internazionale e qualità sia nella fase difensiva sia nella spinta offensiva. Hartman rappresenta così il secondo rinforzo ufficiale della sessione estiva per il club catalano, pronto ad affrontare la nuova stagione con ambizioni rinnovate.